Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Юрий Кавуненко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Юрий Кавуненко. Жизнь защитника Украины оборвалась 31 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"На щите вернулся солдат, стрелок-зенитчик зенитного ракетного отделения зенитного ракетного взвода стрелкового батальона 43-летний Юрий Кавуненко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился и вырос в Борисполе. Долгое время жил и работал в столице. В 2024 году присоединился к рядам ВСУ. После прохождения учебы вместе с собратьями отправился на передовую – помогать удерживать врага на Донецком направлении.

Герой погиб 31 января от полученных тяжелых минно-взрывных ранений во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"Искренние соболезнования родным и близким", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Олег Петрученко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 23 января.

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