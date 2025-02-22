Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Семенюк. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Владимир Семенюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. В бою с врагом, до последнего дыхания, будучи верным присяге и народу Украины, погиб Воин, защитник Владимир Семенюк", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 15 января 1981 года в селе Горбаков Ровенской области, где окончил школу. После службы в армии переехал в Киев, где работал строителем. В 2004 году женился, и вместе с супругой Светланой поселились в Фастове. Владимир был чрезвычайно трудолюбивым – собственноручно построил для семьи дом, где впоследствии семья проживала в мире и согласии.

А еще он был любящим и заботливым отцом. В 2006 году у супругов родилась дочь Дарья, а в 2015 – вторая дочь Яна. Владимир посвятил свою жизнь семье, всегда заботился о родных и делал все, чтобы они были счастливы.

С началом полномасштабного вторжения он без колебаний встал на защиту Украины. Преданно выполнял боевые задания, приближая Победу. Погиб в неравном бою 16 февраля, отдав жизнь за свободную независимую Украину.

"В скорби за Владимиром остались жена Светлана, дочери Дарья и Яна, мать Татьяна, брат Олег с семьей, сестра Алла с семьей, близкие, кумовья, друзья и соседи. Разделяем с семьей боль потери", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Львов скончался военный из Киевской области, сержант Дмитрий Денисенко. Сердце украинского воина остановилось 15 февраля.

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