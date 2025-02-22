Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Семенюк. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Владимир Семенюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!
"Фастовская община в скорби. В бою с врагом, до последнего дыхания, будучи верным присяге и народу Украины, погиб Воин, защитник Владимир Семенюк", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 15 января 1981 года в селе Горбаков Ровенской области, где окончил школу. После службы в армии переехал в Киев, где работал строителем. В 2004 году женился, и вместе с супругой Светланой поселились в Фастове. Владимир был чрезвычайно трудолюбивым – собственноручно построил для семьи дом, где впоследствии семья проживала в мире и согласии.
А еще он был любящим и заботливым отцом. В 2006 году у супругов родилась дочь Дарья, а в 2015 – вторая дочь Яна. Владимир посвятил свою жизнь семье, всегда заботился о родных и делал все, чтобы они были счастливы.
С началом полномасштабного вторжения он без колебаний встал на защиту Украины. Преданно выполнял боевые задания, приближая Победу. Погиб в неравном бою 16 февраля, отдав жизнь за свободную независимую Украину.
"В скорби за Владимиром остались жена Светлана, дочери Дарья и Яна, мать Татьяна, брат Олег с семьей, сестра Алла с семьей, близкие, кумовья, друзья и соседи. Разделяем с семьей боль потери", – добавили в горсовете.
Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Львов скончался военный из Киевской области, сержант Дмитрий Денисенко. Сердце украинского воина остановилось 15 февраля.
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