Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Дымарчук. Фото

На фронте в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевщины Виталий Дымарчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 8 мая в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Ирпенское общество потеряло на фронте отважного защитника Украины – 56-летнего Виталия Дымарчука", – сообщил Маркушин.

Защитник Украины почти всю жизнь прожил в Ирпене. Окончил местную школу, получил высшее образование на кафедре геофизики Киевского университета имени Тараса Шевченко. Оставался в городе во время активных боевых действий. Помогал тушить горящие дома и кормил потерянных животных.

Виталия мобилизовали в марте на службу водителем-электриком. 8 мая вблизи села Соловьево Покровского района Донбасса воин погиб во время минометного обстрела оккупантов.

"Любящий семьянин, мастер на все руки, искренний, добрый, образованный человек с бешеной жаждой жизни. Знавший, как починить любой двигатель, хорошо ориентироваться по звездам в местности, всегда мог найти верный путь. Любил рыбалку и волейбол… Мои искренние соболезнования жене, детям, внуку, друзьям и собратьям Виталию Дымарчуку", – добавил Маркушин.

Героя похоронят на Аллее памяти защитников Украины в Ирпене

Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Василий Соловьев. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 апреля 2024 года.

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