Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Никита Перегудов. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Киевской области Никита Перегудов. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 января в Луганской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Снова трагическая весть на Броварщине. Солдат Никита Перегудов, разведчик-наводчик разведывательной роты, погиб 14 января 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе боевых действий возле населенного пункта Белогоровка Северодонецкого района Луганской области", – сообщил Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 5 марта, в 11.00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (город Бровары, ул. Героев Украины, 22-А). Прощание ориентировочно в 12:30-12:40 на центральной площади пгт Калита.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обороны Соледара Донецкой области 6 сентября 2022 погиб военный из Киевской области Виталий Лукашенко. У защитника Украины осталась несовершеннолетняя дочь.

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