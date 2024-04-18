Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Хижняк. Фото

На Авдеевском направлении во время выполнения боевого задания 29 января погиб военный из Киевской области Евгений Хижняк. У защитника Украины остались маленькая дочь, жена, мать и брат.

Об этом сообщили в пресс-службе Богуславского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Младший сержант Хижняк Евгений Юрьевич родился 23 февраля 1989 в Богуславе. Окончил Богуславскую среднюю школу №1, впоследствии получил образование по специальности электромонтер в Богуславском центре профессионально-технического образования №1", – рассказали в пресс-службе.

В 2014-2021-х годах защитник Украины был добровольцем в Белоцерковской бригаде им. Черных Запорожцев. С первых дней полномасштабного вторжения был призван в ряды терробороны. В этом же году он был переведен в президентскую бригаду Богдана Хмельницкого. Воевал на Авдеевском направлении.

"Погиб 29 января 2024 года в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области от полученных травм в результате минометно-артиллерийских обстрелов. Будучи преданным военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнял военный долг в бою за Украину, ее свободу и независимость. У Евгения остались маленькая дочь, жена, мамочка и брат", – добавили в горсовете

Похоронят Героя в поселке Ракитное Белоцерковского района.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Олег Момотенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 апреля.

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