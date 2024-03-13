Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Богдан Бородай. Фото

На фронте в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Богдан Бородай. Жизнь защитника Украины оборвалась на Бахмутском направлении.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"Страшная потеря. Погиб 26-летний Богдан Бородай. Молодой патриот окончил военный лицей и получил образование военного переводчика в Киеве. В июне 2022 года вступил добровольцем в ряды ВСУ", – рассказал Федорук.

Защитник Украины служил в 24-м ОШБ "Айдар" и погиб на Бахмутском направлении в результате вражеских обстрелов. За свою верную службу был награжден орденом "Золотой крест" от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Прощание с Героем состоится в среду, 13 марта, в 11:00 возле Дома культуры села Немишаево. Захоронение – в 13:00 на Аллее Героев в Буче на улице Депутатская, 1.

"Приходите поддержать родителей, родных и близких Богдана. Это болезненная потеря для всех нас", – призвал Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Худолий. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 марта.

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