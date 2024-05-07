Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Алексей Половко. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Алексей Половко. Жизнь защитника Украины оборвалась 29 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"При выполнении боевого задания на Донецком направлении погиб военнослужащий, фастовчанин Алексей Половко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 12 декабря 1975 года в пгт Угольщик возле Макеевки Донецкой области. В дошкольном возрасте Алексея семья переехала в Фастов. В течение 1996-1997 годов проходил службу в Пограничных войсках Украины. Во время службы окончил школу сержантов и получил звание старшего сержанта. После службы в армии продолжил работу в области судоходства Украины.

24 февраля 2022 года пошел добровольцем в Фастовский военкомат и вступил в ряд 208 батальона. Неоднократно участвовал в исполнении боевых задач на линии фронта. Погиб 29 апреля 2024 в боях на востоке Украины в Донецкой области.

"Алексей родился в украинском Донбассе и погиб на Донбассе, защищая Украину. Дома остались мать Татьяна, брат Максим, невестка Евгения и племянник Марк", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении, выполняя боевое задание, погиб 25-летний житель Киевщины Николай Ткачев. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!