Ему навсегда будет 38: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Томчаковский. Фото

На фронте в результате вражеского обстрела погиб военный из Киевщины Евгений Томчаковский. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 апреля в Донецкой области.

Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!

"В российско-украинской войне погиб наш земляк, солдат Томчаковский Евгений Леонидович 24.10.1985 года рождения", – говорится в сообщении.

Жизнь защитника Украины оборвалась 17 апреля 2024 года от полученных травм в результате танковых обстрелов в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области.

Герой погиб, оставшись верным военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив военную обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость. Церемония прощания состоится в пятницу, 26 апреля, в 11:00 в Спасо-Преображенском соборе на площади Воли. Похоронят воина на Сухоярском кладбище в Белой Церкви.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного на Авдеевском направлении ранения скончался военный из Киевщины Андрей Багнюк. Сердце защитника Украины остановилось 21 апреля.

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