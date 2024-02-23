Остался верен военной присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Столяренко. Фото

На фронте вблизи населенного пункта Роботино во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Александр Столяренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 февраля.

Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!

"В Большой Дымерке снова потеря. Болезненная и непоправимая. 17 февраля 2024 года в бою на Запорожском направлении оборвалась жизнь защитника Александра Столяренко, 1976 года рождения. Александр погиб возле населенного пункта Роботино, верный военной присяге", – говорится в сообщении.

Без мужа и отца остались жена и двое несовершеннолетних детей. Церемония прощания состоится в пятницу, 23 февраля, у дома защитника Украины в 11:20 в пгт Большая Дымерка, по улице Чапаева, 36. Отпевание в 12:00 в местной церкви.

Похоронят защитника Украины на Аллее Славы на местном кладбище.

Напомним, на войне погиб военнослужащий Сергей Логойда из Закарпатской области. Его жизнь оборвалась в боях с врагом на Запорожском направлении фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время боя с врагом погиб военный из Киевщины Юрий Макаренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля в Донецкой области.

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