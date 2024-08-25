Участвовал в боях за Курскую область: на фронте погиб военный с Киевщины Леонид Лавренчук. Фото

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный с Киевщины Леонид Лавренчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 августа.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"Неутомимый борец за свободу… На войне погиб наш Герой – бучанец Леонид Лавренчук. Защитник защищал страну от российских оккупантов в зоне АТО с 2014 года. Являлся участником Революции Достоинства. После полномасштабного вторжения – одним из первых добровольно пошел на фронт", – рассказал Федорук.

Настоящий патриот и верный побратим неоднократно получал тяжелые ранения, но продолжал защищать нашу независимость до последнего. Леонид – один из тех, кто участвовал в боях за Курскую область и служил в самых горячих точках фронта. Его жизнь трагически оборвалась 20 августа 2024 года в Сумской области в результате атаки вражеского дрона.

Искренний и убедительный в своем патриотизме и человечности, надежный друг, прекрасный, светлый и добрый человек. Таким навсегда останется защитник Украины в нашей памяти. Без любящего отца остался 6-месячный сын Богдан.

"Мы так о нем мечтали и ждали. Леонид был лучшим мужем и отцом", – добавила жена Алла.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного на фронте ранения скончался инспектор отделения тактической поддержки патрульной полиции города Киева Роман Зеленский. Жизнь защитника Украины оборвалась 21 августа.

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