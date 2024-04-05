Неделю не дожил до своего 22-летия: на фронте погиб военный из Киевщины Руслан Северин. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб 21-летний военный из Киевской области Руслан Северин. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 апреля в Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Тяжелое известие снова пришло в нашу Обуховскую общину. Проклятая война оборвала на взлете молодую жизнь 21-летнего парня, уроженца села Красная Слободка, верного патриота и мужественного воина Руслана Северина. Несмотря на свой юный возраст, он сознательно встал в ряды Национальной гвардии Украины и с гордостью и честью исполнил свой военный долг", – говорится в сообщении.

Защитник Украины погиб как настоящий Герой, верный присяге и украинскому народу 2 апреля во время обороны северо-восточной окраины поселка Стельмаховка Сватовского района Луганской области на позиции в результате обстрела противника.

"Он неделю не дожил до своего 22-летия. Не успел совершить множество дел, воплотить свои мечты. Но для Украины сделал самое главное: стал на ее защиту, как настоящий мужчина и преданный патриот, проявив мужество в борьбе с коварным врагом – рашистами", – добавили в пресс-службе.

Жителей Обуховщины призвали провести в последний путь защитника Украины. Почетная колонна с телом Героя будет формироваться в субботу, 6 апреля в 11:30 у села Таценко в направлении Обухова.

Далее будет следовать через Обухов в село Красная Слободка, где в 12:00 возле родного дома воина на улице Якунина, 53 пройдет отпевание священниками Обуховского благочиния. В 13:00 состоится церемония прощания на территории Краснослободского лицея. Похоронят воина на местном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Богородичное Донецкой области погиб военный из Киевской области Михаил Чубарь. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 июня 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!