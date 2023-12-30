На Киевщине зафиксировали вражеские БПЛА: работает ПВО

В Киевской области вечером 30 декабря во время воздушной тревоги слышали взрывы. Украинские защитники вели боевую работу по зафиксированным над регионом беспилотникам страны-агрессора России.

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Это около 21:20 подтвердила в Telegram Киевская областная военная администрация. "В воздушном пространстве зафиксирована БПЛА. Силы ПВО работают по целям", – сообщила пресс-служба.

Представители местной власти призвали жителей, в населенных пунктах которых звучали сирены, не игнорировать тревогу.

Кроме того, важно соблюдать информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших воинов.

Добавим: Воздушные силы ВСУ в 18:45 субботы, 30 декабря, проинформировали о том, что Россия в очередной раз запустила дроны-камикадзе Shahed иранской разработки по Украине.

Тревога распространялась по нашим областям. В Киевской области (за исключением столицы) сирены прозвучали в 20:49.

Shahed противника разделились на несколько групп. Противовоздушная оборона работала не только на Киевщине, но и в других регионах страны.

Как писал OBOZ.UA:

– Российская Федерация вывела 10 своих кораблей на боевое дежурство в Черном и Азовском морях. Среди них были ракетоносители – три (по состоянию на утро субботы, 30 декабря).

– Российская Федерация в Новый год способна устроить провокации или новые обстрелы Украины, не стал исключать представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Однако он считает, что не стоит делать прогнозы касательно того, к чему готовится враг.

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