На Киевщине в результате атаки дронами повреждены дома и авто: на местах падения обломков работали спасатели

В результате российской атаки дронами-камикадзе Shahed по территории Киевской области в ночь на 26 января есть разрушения. На местах падения обломков работали все соответствующие службы, работа по фиксации повреждений по состоянию на утро четверга продолжалась.

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Пресс-служба областной государственной администрации сообщила, что повреждено более 10 домов частного сектора, жилые многоэтажки, здания гражданской инфраструктуры, частные авто в нескольких районах. Целью атаки был в том числе объект критической инфраструктуры.

Жертв и раненых в результате атаки в области нет, добавили в ведомстве. Более детальная информация об обстреле уточняется.

Напомним, что в ночь на 26 января российские террористы атаковали Киев и область десятками иранских БПЛА.

Позже в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что ночью нашими защитниками было уничтожено 24 вражеских дрона из 24 запущенных (по состоянию на 4:00 четверга). Это были Shahed-136 и Shahed-131. В воздушном пространстве над столицей было сбито около 15 беспилотников, заявили в КГВА.

Пуски ударных БПЛА совершались противником с восточного побережья Азовского моря.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. В некоторых регионах (в частности в Днепре, Запорожье, Херсоне, Черкассах) жители слышали взрывы.

– Утром 26 января страна-агрессор продолжила ракетный террор, осуществив новый массированный удар с воздуха. По предварительной информации, враг выпустил по украинской территории не менее 30 ракет.

– В Одессе и на Винниччине подтвердили прилеты, поэтомуфиксируются значительные проблемы с электроснабжением.

– Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы в результате падения части ракеты один человек (55-летний мужчина) погиб и двое получили ранения.

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