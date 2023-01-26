Оккупанты ночью атаковали Киев иранскими дронами: над столицей сбито 15 вражеских БПЛА

В ночь на 26 января российские террористы атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Враг запустил по украинской столице десятки БПЛА.

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В результате работы сил противовоздушной обороны 15 дронов были уничтожены. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. Войска РФ атаковали столицу несколькими десятками баражирующих боеприпасов Shahed.

"В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу", – сказал Попко.

Кроме того, в городской военной администрации предупредили киевлян, что в течение дня высока вероятность последующих воздушных атак врага, поэтому призвали всех оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 дрона-камикадзе, которыми войска РФ атаковали страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136 и Shahed-131.

Вечером в среду, 25 января, Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в разных городах нашего государства, в частности, в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах. Предварительно, есть прилеты. К счастью, без жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что агрессор РФ не оставил планы уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Он отметил, что оккупанты готовятся к очередной атаке иранскими дронами-камикадзе.

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