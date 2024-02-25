На Киевщине раздались взрывы во время тревоги: ПВО работает по 'Шахедам'

Утром в воскресенье, 25 февраля, во время российской дроновой атаки в Киеве и области прогремели взрывы. Силы противовоздушной обороны работали над сбитием вражеских целей.

Об угрозе было предупреждено в Киевской областной военной администрации. Там призывали не фотографировать и не снимать работу защитников.

Мониторинговые каналы известили о взрывах в столичном регионе около 05:30 в воскресенье. Отмечалось, что ПВО работает над сбитием дронов-камикадзе типа Shahed, пролет еще двух целей был замечен в Бориспольском районе.

В Воздушных силах ВСУ также добавили, что группа "Шахедов" на Киевщине движется в районе Каневского водохранилища.

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Как сообщал OBOZ.UA, 15 февраля силы ПВО отразили атаку российских ракет на Киевщину, уничтожив все вражеские цели. В Бучанском районе зафиксировали падение обломков, что повлекло повреждение частных домов, хозяйственных сооружений и авто.

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