Последствия непогоды в Киевской области: свет еще не вернули около 16 тыс. потребителям

В Киевской области в результате непогоды, накрывшей регион 2 июня, без света остаются около 16 тысяч клиентов. К утру 3 июня свет вернули для более 90 тысяч домов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Энергетики продолжают ремонт работы.

"Из-за вчерашнего ухудшения погодных условий в Киевской области произошли аварийные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети. На утро 3 июня свет вернули для более 90 тысяч домов. По состоянию на 09:30 без электроснабжения в области остаются около 16 тысяч клиентов в 11 населенных пунктах, полностью обесточенных, и 35 - частично", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОВА добавили, что поврежденными остаются 22 линии электропередачи 6-10 кВ и 673 трансформаторные подстанции. Больше всего отключений было зафиксировано в Броварском, Бориспольском и Бучанском районах. Для восстановительных работ задействовано 78 бригад.

Напомним, Киев в пятницу, 2 июня, накрыла пылевая буря. Поэтому ухудшилась видимость на дорогах, а в нескольких районах сломало ветки деревьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за непогоды в Киеве зафиксировали частичные отключения света. Перебои с электроэнергией отмечались в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы.

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