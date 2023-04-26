На Чернобыльской АЭС почтили память ликвидаторов аварии в 1986 году. Фото и видео

На Чернобыльской атомной электростанции в среду, 26 апреля, почтили память ликвидаторов последствий аварии, произошедшей на ЧАЭС 37 лет назад. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу жертв техногенной катастрофы.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Мир помнит героический подвиг ликвидаторов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, утром на территории Чернобыльской атомной электростанции состоялась церемония чествования героического подвига ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу памяти жертв катастрофы.

В мероприятии принял участие министр экологии Украины Руслан Стрелец. Среди прочего, в своей речи, он упомянул не только подвиг спасателей в апреле 1986 года, тушивших пожар на Четвертом реакторе, но и временную российскую оккупацию Зоны отчуждения в 2022 году.

"Мы со страхом вспоминаем 35 дней оккупации Чернобыльской зоны. Мне рассказывали, что находившиеся здесь рашисты они даже не смогли снять украинский флаг. За это отдельно хочу поблагодарить тех, кто был смелым и разместил его так высоко, что его видел весь мир", – резюмировал Стрелец.

Напомним, на Чернобыльской АЕС 26 апреля 1986 года произошел взрыв, приведший к самой масштабной техногенной катастрофе в истории человечества. В последние 37 лет природа Зоны отчуждения находилась под защитой радиации и активно залечивала раны, нанесенные ей человечеством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежегодно 26 апреля Украина и мир чтят память жертв радиационной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Подробно рассказал о трагедии, а также о ее жертвах и дальнейшей судьбе станции читайте в нашем материале.

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