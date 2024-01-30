Спасал побратима: на фронте погиб военный из Киева Дмитрий Иванов. Фото

На фронте, спасая побратима, погиб военный из столицы Дмитрий "Динамо" Иванов. Жизнь защитника Украины оборвалась 23 января на Донбассе.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой районной государственной администрации Киева. Вечная слава и память Герою!

"Трагическое известие: на войне погиб Дмитрий "Динамо" Иванов. Он с первых дней полномасштабного российского вторжения добровольцем защищал Украину в составе 112 бригады 126 батальона ТРО ВСУ. Сначала это был Киев, потом и до конца – Донбасс", – говорится в сообщении.

Как отметили в райгосадминистрации, Дмитрий был светлым, искренним и жизнерадостным человеком, всегда готовым прийти на помощь. Своей ухмылкой и настроением заряжал позитивом людей вокруг себя. Обожал различные спортивные соревнования, но особое место занимала родная команда – "Динамо Киев".

"Героически погиб, спасая побратима, 23 января 2024 года. Вечная память Герою!" – добавили в РГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Егор Колодезев. Защитник Украины отдал самое дорогое – жизнь – 23 января вблизи Авдеевки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!