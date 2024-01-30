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Спасал побратима: на фронте погиб военный из Киева Дмитрий Иванов. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
1,2 т.
Жизнь защитника Украины оборвалась 23 января

На фронте, спасая побратима, погиб военный из столицы Дмитрий "Динамо" Иванов. Жизнь защитника Украины оборвалась 23 января на Донбассе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой районной государственной администрации Киева. Вечная слава и память Герою!

"Трагическое известие: на войне погиб Дмитрий "Динамо" Иванов. Он с первых дней полномасштабного российского вторжения добровольцем защищал Украину в составе 112 бригады 126 батальона ТРО ВСУ. Сначала это был Киев, потом и до конца – Донбасс", – говорится в сообщении.

Спасал побратима: на фронте погиб военный из Киева Дмитрий Иванов. Фото

Как отметили в райгосадминистрации, Дмитрий был светлым, искренним и жизнерадостным человеком, всегда готовым прийти на помощь. Своей ухмылкой и настроением заряжал позитивом людей вокруг себя. Обожал различные спортивные соревнования, но особое место занимала родная команда – "Динамо Киев".

"Героически погиб, спасая побратима, 23 января 2024 года. Вечная память Герою!" – добавили в РГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Егор Колодезев. Защитник Украины отдал самое дорогое – жизнь – 23 января вблизи Авдеевки.

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