Был верен присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Андрея Багнюка. Фото

От полученного на Авдеевском направлении ранения скончался военный из Киевской области Андрей Багнюк. Сердце защитника Украины остановилось 21 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь. Вечная память и слава Герою!

"Макаровщина снова в скорби… 21 апреля 2024 года остановилось сердце жителя Красной Слободы, солдата Андрея Александровича Багнюка", – сообщил Токарь.

Защитник Украины родился 14 апреля 1978 года в селе Новошепеличи Киевской области. В 1986 году семья Андрея Багнюка переехала в Макаровщину. В феврале 2022 был добровольцем и помогал землякам в селе Красная Слобода. В 2023 году был призван в ряды Вооруженных сил Украины.

В октябре 2023 года, на Авдеевском направлении, получил тяжелое минно-взрывное ранение головы, от которого и скончался.

"Честно и смело выполнял все боевые задания. Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе жену Людмилу, дочь Анастасию и сына Владислава", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб командир взвода беспилотных авиационных комплексов, военный из Киевской области Юрий Максимович. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 апреля.

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