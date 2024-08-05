Ему навсегда будет 34: в больнице от полученных ранений умер военный с Киевщины Александр Борисюк. Фото

В столичной больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевской области Александр Борисюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 августа.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Згуровской громады Василий Цвик. Вечная память и слава Герою!

"Еще одно печальное известие поступило в Згуровскую громаду: 2 августа в столичной больнице перестало биться сердце мужественного защитника Украины Александра Борисюка, 1989 года рождения", – говорится в сообщении.

Защитник Украины получил тяжелые ранения во время исполнения воинского долга в бою за Украину вблизи населенного пункта Карловка Покровского района Донецкой области.

"Это был преданный сын Украины. Воин, защищавший нас всех. Боец, отдавший жизнь за свою Родину. Искренние соболезнования родным и близким воина. О дате и времени прощания с Героем будет сообщено дополнительно", – добавил Цвик.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Анатолий Григораш. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 августа.

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