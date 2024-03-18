Ему навсегда будет 34: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Совьюк. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевщины Виталий Совьюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 марта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Мы живы, пока они нас защищают! Ирпенское общество потеряло еще одного Героя – во время выполнения боевого задания на востоке Украины погиб наш защитник Виталий Совьюк", – сообщил Маркушин.

По словам мэра, воин переехал в Ирпень 8 лет назад по зову сердца – к своей любимой. Выпускник Национального технического университета КПИ был успешным бизнесменом, более 10 лет имел собственное дело в рекламной сфере.

В 2022-м принял решение защищать Украину с оружием в руках и начал активную подготовку к службе. В начале 2023-го Виталия приняли в ряды одного из боевых подразделений ГУР МО и воин сразу попал в самые горячие точки фронта. За военные достижения был награжден медалью "Крест Доблести".

"Виталий погиб 12 марта, теперь ему навсегда 34. Светлый, позитивный, ответственный, компанейский мужчина с большими планами на будущее. В вечной тоске за воином остались жена, родители, друзья, родные и побратимы. Героя похоронят в Ирпене на Аллее памяти защитников Украины", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепра от полученных на поле боя ранений скончался военный из Киевской области Владислав Гороховский. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 марта.

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