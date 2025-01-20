Ему навсегда будет 25: на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Цюрко. Фото

На Курском направлении во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Владимир Цюрко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 4 января.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Защищая Украину и ее народ, погиб наш земляк – 25-летний Владимир Цюрко из Гавриловки", – написал Федорук.

Молодой защитник вступил в ряды ВСУ летом 2024 года. Служил разведчиком-сапером на Курском направлении. Он был подлинным патриотом. 4 января, выполняя военный долг, боец погиб в результате вражеского обстрела.

У Героя осталась 4-месячная дочь Мирослава и супруга Виктория. Для них Владимир навсегда останется любящим отцом и самым лучшим мужчиной.

"Владимир запомнится как искренний, добрый человек, готовый всегда прийти на помощь и поделиться последним… Выражаем искренние соболезнования жене, маленькой дочери и всем родным и близким. Пусть Господь даст силы пережить эту непоправимую утрату. Вечная память и слава! Герои не умирают", – добавил Федорук.

Церемония прощания с Защитником Украины состоится во вторник, 21 января, в Гавриловке. В 12:00 прощальная церемония у дома по улице Садовая, 5. Похоронят Героя в 13:00 на местном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб молодой воин из Украинки на Киевщине - 22-летний Даниил Кунченко с позывным "Амиго". Смерть защитник принял в Харьковской области 8 января, несколько часов не дожив до встречи с невестой, которая приехала его увидеть.

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