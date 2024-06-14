Был любящим отцом и смелым воином: в боях под Работино погиб Герой с Киевщины

Защищая Украину от оккупантов на южной линии фронта, погиб военнослужащий Опанасенко Алексей Викторович. Военный жил в селе Юровка Киевской области.

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Последнее боевое задание наш защитник выполнил 28 июня 2023 года в районе населенного пункта Работино Запорожской области во время украинского контрнаступления. О смерти Героя стало известно только сейчас, подтверждение появилось на Facebook-странице главы территориальной громады Гатного Александра Паламарчука.

"С невыразимой скорбью и болью извещаем о героической смерти нашего земляка, жителя села Юровка Опанасенка Алексея Викторовича, 03.02.1991 года рождения", – написал представитель местной власти.

Теперь воину навсегда 32 года. Служить в Вооруженные силы он пошел 6 марта 2022-го. Был во 2 механизированном батальоне 47-й отдельной механизированной бригады (в/ч А4699) стрелком-помощником гранатометчика.

"Был любящим отцом, братом и сыном... Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и боевым побратимам", – написал Паламарчук.

Тело воина наконец удалось вернуть домой. Прощание с нашим защитником назначено на 13:30 пятницы, 14 июня 2024 года, в Храме Рождества Пресвятой Богородицы села Вита-Почтовая. Похоронят Алексея Опанасенка на кладбище села Юровка.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 10 июня этого года в результате атаки вражеского FPV-дрона погиб военный с Киевщины Алексей Дидяк. Трагедия произошла на Запорожском направлении.

– 9 июня на Купянском направлении на передовой погибла боевая медик из Запорожья Дарья Михеева. Защитницы не стало в результате российского ракетно-артиллерийского обстрела.

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