Был боевым медиком: на фронте погиб военный из Киевской области Михаил Дымицкий. Фото

На фронте погиб военный из Киевской области, боевой медик Михаил Дымицкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 июня.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"И снова трагическая весть обжигает сердце... Сержант Михаил Дымицкий, боевой медик механизированного взвода механизированного батальона. Погиб 3 июня 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Старомайорское Волновахского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Михаила Михайловича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 12 июня, в 10:00, в селе Княжичи, возле дома на улице Лесная, 59. Отпевание – в 11:00 в Спасо-Преображенском мужском монастыре (село Княжичи, ул. Максименко, 1).

Похоронят Героя у родителей (на "старом" кладбище у "Княжьего двора").

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Вадим Лысак. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 июня.

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