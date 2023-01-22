Борис Джонсон неожиданно посетил Бучу и Бородянку: что известно

В Буче Киевской области в воскресенье, 22 января, был замечен бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Официально его визит не анонсировался.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале OBOZREVATEL. Сколько английский политик будет находиться в Украине, пока неизвестно (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Бучу", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как он общается с жителями города, затем садится в автомобиль и в сопровождении правоохранителей уезжает. Стоит отметить, что официальной информации о визите известного английского политика не поступало. Кроме того, сообщается, что он также посетил и Бородянку.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует новый визит в Украину. Он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее мы рассказывали, почему именно Джонсон стал любимцем украинского народа. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый глава ОБСЕ и министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи утром 16 января прибыл в Киев. Это его первый официальный визит в Украину.

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