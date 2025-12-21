Киевлянин вырастил самое большое яблоко в Украине и установил рекорд: какой его вес. Фото

В воскресенье, 21 декабря, стало известно о новом рекорде, который был установлен в Украине. 63-летний киевлянин Юрий Кожемякин вырастил самое большое яблоко. Его вес составляет более одного килограмма.

Об этом сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова, опубликовав фото яблока. Она также отметила, что обхват плода 50 см. Этот рекорд Юрий Кожемякин посвятил своему дедушке Василию Чередниченко и бабушке Татьяне Шуровой, которые привили ему с детства любовь к садоводству.

"Самое большое в Украине яблоко. Когда яблоко вырастает размером с арбуз, в жизнь садовода приходит азарт. Потому что это уже не просто фрукт – это признание тебя рекордсменом Украины", – говорится в сообщении

Лана Ветрова рассказала, что по специальности Юрий Кожемякин ветврач, а по увлечению – садовод. Среди 10 трехлетних яблонь, которые Юрий высадил в своем саду, был один "тяжеловес" французской селекции – сорт "Джумбо Помм" (Jumbo Pomme), главный козырь которого – большие плоды.

"Интересно, что на саженце во время цветения сначала завязалось три плода, но остался только один. Юрию удалось вырастить не просто великана, а яблоко-гиганта весом 1 кг 281 г. Обхват плода – 50 см! Видимо, если бы этот выращенный им яблокозавр упал, вероятно сейсмологи бы зафиксировали землетрясение", – добавила Ветрова.

По ее словам, чтобы ветка дерева выдержала такой вес, пришлось использовать подвязки и со всех сторон ставить подпорки.

"Рекорд "Самое большое в Украине яблоко" официально внесен в Национальный Реестр Рекордов в категорию"Живая природа", – резюмировала очередной аграрный успех Лана Ветрова.

