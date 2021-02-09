Киевляне застряли в огромных очередях на остановках и в метро. Фото и видео транспортного коллапса

В Киеве вечером 9 февраля люди начали жаловаться на работу общественного транспорта. Многие решили воспользоваться именно им, так как личные авто в связи с погодой попросили оставить дома.

Киевляне сообщают в соцсетях, что транспорт проезжает мимо забитых людьми остановок и ходит с задержками. Желая уехать, десятки пассажиров выстраиваются в очереди.

В метро на станции "Контрактовая площадь" настоящий коллапс, пишет "РБК Украина" в Telegram. Там собралась огромная толпа из желающих уехать домой, люди не соблюдают социальную дистанцию, нарушая карантин.

Такая же ситуация и возле станции метрополитена "Красный Хутор".

По состоянию на 20:45, пробки в Киеве достигают 5 баллов. Сильнее всего затруднено движение в районе Софиевской Борщаговки и Вишневого.

Утром 9 февраля из-за снега на дорогах также возникали проблемы с общественным транспортом. Так, чтобы добраться до работы, людям пришлось толкать автобус №99, застрявший возле остановки, сообщает "Укринформ".

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили украинцев об очередном "ударе" зимы. В ближайшие дни ухудшение погоды обусловит опасность на дорогах страны, предупредили спасатели.