Киевляне устроили гуляния под Офисом президента, забыв о карантине. Видео

Возле Офиса президента в Киеве сотни людей собрались на новогодние гуляния, несмотря на отмену массовых мероприятий.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события, на обустроенной локации с катком, каруселями и фотозоной были очереди (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

Киевляне не придерживались дистанции и стояли очень близко друг к другу, некоторые из них забыли даже о защитных масках.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса Новый год и Рождество в столице впервые встречают без фудкортов, больших концертов и массовых гуляний.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в районе Контрактовой площади в столице сотни людей собрались возле елки. Большинство из них – без защитных масок.

Такая же ситуация наблюдалась и на Андреевском спуске. Столько людей на Подоле не было даже летом.