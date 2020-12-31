Киевляне решили не устраивать ажиотаж в супермаркетах перед Новым годом. Видео

Киевляне в канун Нового года, 31 декабря, не устраивали огромные очереди в магазинах и супермаркетах.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, они не забыли о карантинных ограничениях и эпидемию коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Возле касс многие посетители соблюдают дистанцию и пользуются масками. Судя по видео, прилавки уже полупустые, горожане сделали покупки и готовятся к празднику.

Советы экспертов о том, как украсить праздничный стол, читайте по ссылке.

Рецепты новогодних сладостей от кондитера Лизы Глинской читайте в нашем материале, а вариант меню на праздник от кулинарного эксперта Евгения Клопотенко – тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе в Украине работать до 7 утра в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января). Раньше от них требовали закрыться уже в 01:00 из-за карантина.

Глава Минздрава Максим Степанов пояснил, почему смягчили ограничения. Он утверждает, что на заболеваемости это не скажется.