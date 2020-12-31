Кияни вирішили не влаштовувати ажіотажу в супермаркетах перед Новим роком. Відео

Кияни напередодні Нового року, 31 грудня, не влаштовували величезних черг у магазинах і супермаркетах.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, вони не забули про карантинні обмеження та епідемію коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Біля кас багато відвідувачів дотримується дистанції і користується масками. Судячи з відео, прилавки вже напівпорожні, городяни зробили покупки і готуються до свята.

Поради експертів про те, як прикрасити святковий стіл, читайте за посиланням.

Рецепти новорічних солодощів від кондитера Лізи Глинської читайте в нашому матеріалі, а варіант меню на свято від кулінарного експерта Євгена Клопотенка – тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів дозволив ресторанам і кафе в Україні працювати до 7 ранку в новорічну ніч (із 31 грудня на 1 січня). Раніше від них вимагали закритися вже о 01:00 через карантин.

Глава МОЗ Максим Степанов пояснив, чому пом'якшили обмеження. Він стверджує, що на захворюваності це не позначиться.