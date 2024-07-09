Киевляне просят остановить беспредел скандального застройщика Мороза на проспекте Лобановского 4-В

Жители дома по проспекту Лобановского 4-В в Киеве и совладельцы ОСМД призывают остановить произвол скандального застройщика Олега Мороза с АО "Украинская строительная компания".

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Об этом сообщил глава общественной грады при КГГА Геннадий Кривошея.

Жители дома просят Хозяйственный суд Киева "не дать рейдерам продолжить издевательство над жильцами дома".

По словам жителей, застройщик Олег Мороз во время полномасштабной войны скрылся за границу и оттуда руководит и оплачивает десятки рейдерских схем.

Он подал иск в Хозяйственный суд Киева о признании банкротом ОСМД.

Кроме того, что Олег Мороз является владельцем ЗАО "Украинская строительная компания", так называемого кредитора, а его подчиненный Юрий Назарчук – глава ОСМД, так называемого должника, Мороз является членом правления вышеупомянутого ОСМД еще с 2021 года.

Фактически он подал иск между подконтрольными ему и связанными юридическими лицами.

При этом ОСМД, выступающее должником в суде, в лице нелегитимного руководителя Назарчука, уже признало так называемый долг перед ЗАО УБК.

Чтобы узаконить свои "отношения" между ОСМД и ЗАО УБК, Хозяйственному суду был предоставлен фиктивный договор о поставках электроэнергии застройщиком, который противоречит закону.

По этому эпизоду также Национальной полицией Украины внесены сведения в ЕРДР.

"Завтра 10 июля судья Хозяйственного суда Киева Чеберяк, удовлетворив желание Мороза, может подарить криминальному застройщику праздновать еще одну победу над законом, справедливостью и здравым смыслом", – отметил председатель Общественного совета.