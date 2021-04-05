"Киевгорстрой" под руководством Игоря Кушнира назвали самым стабильным застройщиком столицы

Холдинговая компания "Киевгорстрой" под руководством действующего президента Игоря Кушнира на сегодняшний день является одним из самых стабильных и весомых застройщиков на рынке недвижимости столицы.

Об этом идет речь в материале "Главный по новым квартирам. Кто, как и почему стал крупнейшим застройщиком столицы", опубликованном в журнале "Новое время".

Автор материала напоминает, что именно "Киевгорстрой" подхватил и взял на себя обязательство достроить большинство жилых комплексов компании "Укрбуд".

"В прошлом году КГС успел ввести в эксплуатацию первые из пяти домов Укрбуда – Харьковский, Новомостицкий, Гармония, Пектораль и Солнечная Ривьера. Вместе с доверием Зеленского компания получила благосклонность горвластей и госчиновников. Киевсовет освободил объекты Укрбуда от паевого участия, а создающая проблемы застройщикам Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) хоть и со скрипом, но выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию", – пишут журналисты.

Отмечается, что это позволило КГС набрать существенный вес на столичном рынке жилой недвижимости и вырваться на первое место в рейтинге крупнейших девелоперов региона, который составили НВ и риэлторский сервис Лун.

"Присутствие муниципального капитала в балансе КГС не только склонило Зеленского передать компании стройки Укрбуда, но и помогло ей завоевать расположение покупателей квартир. Те, расстроенные регулярными банкротствами строительных бизнесов, все больше доверяют КГС, чьи финансовые обязательства де факто гарантированы киевскими властями", – говорится в тексте.

Проекты УкрбудДевелопмент существенно расширили портфель КГС. Холдинг принял на баланс 18 таких объектов. Остался еще один – Солар Ситина ул. Святошинской. Процесс затягивается, поскольку по этой стройке идет процедура санации, к вопросу привлечен суд.

"Мы ждем окончания всех процедур, чтобы Киевгорстрой мог на законных основаниях принять этот комплекс. Он будет финальным", – отмечает в комментарии Игорь Кушнир. В целом, заложниками ситуации с "Укрбудом" стало более 13 тысяч человек.

Автор текста отмечает, что в руках у КГС мощный инструмент – инвесторы строительства, которые полностью поддерживают инициативы компании.

"Мы понимаем, что квартиры будут достроены, и постоянно находимся в диалоге с застройщиком", – рассказал НВ на условиях анонимности один из них.

"Это понимает и город, который все же идет на уступки своей компании. Например, на заседании Киевсовета в июле прошлого года депутаты освободили все стройки Укрбуда от уплаты паевого взноса. Поступить так депутатов призывал лично мэр Виталий Кличко.

"Давайте серьезно относиться к вопросу поддержки вкладчиков Укрбуда. Это важно, потому что тысячи людей ждут свое жилье, в строительство которого уже вложили средства", – заметил градоначальник.

Компания проводит переговоры с Минфином о выделении госгарантий на 2 млрд грн для достройки объектов Укрбуда.

"Уже подготовлен проект постановления Кабмина, обозначен банк, выдающий кредит, существенные условия договора. Можно уже сказать, что мы на финишной прямой в вопросе получения необходимых денег под гарантии государства", – цитирует издание Кушнира.

Помимо "укрбудовских", компания развивает и собственные проекты. В этом году холдинг рассчитывает ввести в эксплуатацию едва ли не рекордное количество жилья – примерно 680 тыс. кв м, плюс около 200 тыс. на бывших объектах Укрбуда.

Все это, как отмечают эксперты, возможно именно благодаря личным качествам и контролю со стороны президента Игоря Кушнира.