'Киевавтодор' прокомментировал информацию СМИ о завышении цен на ремонт Дегтяровского моста в столице

Журналисты "Наши деньги" обнародовали расследование, в котором говорится, что компания "Ростдорстрой" вдвое завысила стоимость ремонта Дегтяровского моста в Киеве. "Киевавтодор" прокомментировал данную информацию.

Коммунальная корпорация подчеркнула, что подрядчик ООО "Росдорстрой" предоставил самую низкую цену по реконструкции аварийного путепровода. Об этом идет речь в сообщении Киевского городского совета на официальном сайте администрации.

Отмечается, что в 2022-2023 годах по заказу УК "Киевавтодор" разработана проектная документация, которая получила положительный экспертный отчет технической и сметной части и была утверждена в установленном порядке.

"По результатам тендера через PROZORRO самую низкую цену по реконструкции аварийного путепровода предоставил подрядчик ООО "Росдорстрой". С ним в мае 2023 заключили договор с динамической ценой", - отметили в "Киевавтодоре".

"Отмечаем, что работы оплачиваются только после экспертизы Актов выполненных работ по рыночным ценам, не превышающим цены, рекомендованные ГП "Национальный институт развития инфраструктуры", – говорится в сообщении.