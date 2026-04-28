Киев вошел в десятку городов-основателей международной инициативы Mayors AI Forum по развитию ИИ в городах, – Кличко

Киев вошел в десятку городов-основателей международной платформы Mayors AI Forum, которая направлена на внедрение искусственного интеллекта и новейших технологий в городское управление. Создание инициативы официально объявили 28 апреля в Мадриде во время саммита Bloomberg CityLab 2026.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Киев вошел в десять городов-основателей Mayors AI Forum — глобальной платформы для мэров, которая будет помогать внедрять искусственный интеллект, новейшие технологии в муниципальное управление, развитие публичных услуг и цифровых сервисов для жителей городов. Такую платформу инициировал фонд Bloomberg Philanthropies совместно с Университетом Джонса Хопкинса. Сегодня о ее создании в Мадриде, на саммите Bloomberg CityLab 2026, официально объявил Майкл Блумберг", – рассказал Кличко.

В перечень городов-основателей, кроме Киева, вошли Лондон, Токио, Сан-Франциско, Мадрид, Бостон, Богота, Буэнос-Айрес, Найроби и Сан-Антонио. Платформа должна стать пространством для обмена практическими решениями между муниципалитетами и налаживания сотрудничества с разработчиками технологий еще на этапе создания продуктов.

"В городах по всему миру применение искусственного интеллекта – уже не технология будущего, а операционная реальность. Платформа Mayors AI Forum обеспечит муниципалитетам, в частности, участие в диалоге с разработчиками технологий на этапе создания систем, обмен проверенными на практике решениями между городами. И внедрение новых цифровых сервисов, исходя из местных реалий и потребностей жителей", – отметил городской голова столицы.

Кличко отметил, что в Киеве уже внедряют ряд цифровых решений. Портал городских услуг за год увеличил охват с 22 тысяч до 282 тысяч пользователей, а подача заявки на финансовую помощь занимает около шести минут. В 114 школах работает ИИ-инструмент "Ментальная стража" для диагностики ментального здоровья, который уже охватил около 2 тысяч детей.

"Опыт Киева оценили мировые эксперты, привлекая украинскую столицу в число основателей платформы. И мы благодарны за нынешнее и будущее сотрудничество нашим партнерам и друзьям!", – написал Виталий Кличко.