Киев увеличит помощь Силам обороны Украины еще на 1 млрд грн, – Кличко

Киевсовет на заседании 6 ноября намерен увеличить поддержку военных, ветеранов и их семей на еще 1 миллиард гривен. В 2025 году из бюджета столицы на это уже направили 11 млрд грн.

Будущее решение анонсировал мэр Киева Виталий Кличко.

"Насколько можем, увеличиваем это финансирование. На следующую сессию Киевсовета подготовили к рассмотрению проект изменений в городскую целевую программу "Защитник Киева". Где предусмотрели увеличение поддержки сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривен", – отметил мэр столицы.

Кличко сообщил, что из этих средств, в частности, 900 миллионов гривен пойдут на поддержку военных подразделений. В том числе военным частям, которые осуществляют противовоздушную оборону города Киева.

Еще 100 миллионов предусмотрены для добровольческих формирований территориальной общины города (ДФТГ), которые тоже принимают активное участие в противовоздушной обороне столицы.

"Надеюсь, депутаты Киевсовета соберутся на запланированную на 6 ноября сессию и поддержат принятие такой необходимой для наших защитников помощи", – написал мэр.