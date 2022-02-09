Киев стал третьим в мире по пробкам на дорогах

Киев занял третье место в мире по продолжительности времени, потерянного автомобилистами из-за пробок – 128 часов в год. Украинскую столицу опередили Стамбул (Турция) – он на первом месте со 142 часами и Москва (Россия) – 140 часов.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга компании TomTom за 2021 год. Для составления списка они проанализировали ситуацию с пробками в 404 городах 58 стран мира на 6 континентах.

Десятка лидеров выглядит так:

В среднем для жителей Киеве поездки длятся на 56% дольше, чем они занимали бы времени при пустых дорогах. За год этот показатель вырос на 5%, а украинская столица поднялась в рейтинге с седьмого на третье место.

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Среднее время в пути для киевлян за год увеличилось на 3 минуты в день. Всего на стояние в пробках столичные водители потратили 229 часов – 9,5 дней. Самым загруженным днем стало 8 февраля 2021 года.

На шестом месте в рейтинге пробок расположилась Одесса – 117 потерянных часов в год. На 12-месте месте оказался Харьков (103 часа), а на 25-м – Днепр (92 часа). В прошлом году эти три города занимали соответственно 11-е, 13-е и 22-е места в этом списке TomTom.

TomTom – это нидерландская компания, которая поставляет устройства для автомобильной и персональной GPS-навигации. Навигаторы TomTom широко распространены в Европе и Северной Америке, компания также выходит на рынки России, Восточной Европы, Азии и Латинской Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Одесса попала в рейтинг британского издания The Independent как город, который стоит посетить в 2022 году. А Украина заняла 80-е место из 187 в глобальном рейтинге привлекательности гражданств.