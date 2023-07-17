Киев совместно с GIZ установит автономные солнечные электростанции для бесперебойного энергоснабжения нескольких медицинских заведений, – Кличко

В понедельник, 17 июля, в столичной мэрии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ). Киев совместно с GIZ вводит важный проект – установку автономных солнечных электростанций для бесперебойного энергоснабжения нескольких столичных больниц.

Видео дня

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Прошлый отопительный сезон показал, насколько системны обстрелы Россией объектов критической инфраструктуры, от которых зависит энергопитание, в частности, медицинских заведений Киева. А в этих заведениях есть оборудование, отключение которого может привести к летальным последствиям для пациентов или непоправимой потере здоровья "Проект по установке солнечных электростанций, который начинаем с GIZ, обеспечит бесперебойное энергоснабжение трем медучреждениям - одной из городских клинических больниц, роддому, перинатальному центру", – написал Виталий Кличко.

Глава Киева сообщил, что оборудование позволит также частично заместить объем потребленной энергии из возобновляемых источников, обеспечить процесс аккумулирования электроэнергии, что нивелирует риски обесточивания заведений. И снизить объемы выбросов CO2.

Он отметил, что все отобранные для проекта здания медучреждений имеют необходимые площади для установки панелей. Мощность каждой фотоэлектрической станции рассчитывается в зависимости от потребностей объекта. Финансирование этих работ будет обеспечиваться грантовыми средствами Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ). Общая стоимость проекта составляет 500 тысяч евро.