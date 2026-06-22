Киев получил первую партию современных автобусов и троллейбусов

Сегодня, 22 июня, на городские маршруты столицы вышли новые современные низкопольные троллейбусы и автобусы.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, Киев получил первую партию — 8 троллейбусов, приобретенных в соответствии с договором между КП "Киевпастранс" и ООО "Политехносервис". Всего город получит 16 таких троллейбусов. Еще 8 ожидаются до конца июля.

"На маршруты вышли еще 5 современных турецких автобусов — это уже последняя партия из 85. Их закупили в рамках финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком по проекту "Городской общественный транспорт Украины". Кредит ЕИБ — 18,5 млн евро", — рассказал Кличко.

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Длина троллейбусов и автобусов составляет 12 м. Транспорт оборудован пандусом для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. В салонах — информационное табло, система кондиционирования и отопления, камеры видеонаблюдения, система озвучивания остановок, энергосберегающее LED-освещение и тонированные стекла.

"Город продолжает обновлять общественный транспорт, повышать его доступность. Столица заботится о комфорте и безопасности киевлян и гостей города", — отметил мэр Киева.