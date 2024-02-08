Киев подписал соглашение с проектом USAID 'ГОВЕРЛА' о создании Аналитического портала столицы, – Кличко

Киев совместно с проектом USAID "ГОВЕРЛА" приступит к реализации проекта создания Аналитического портала столицы, направленного на развитие цифровых механизмов управления городом, сообщил мэр Виталий Кличко. Соглашение с Агентством США по международному развитию (USAID) подписал мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщила пресс-служба городского головы столицы. Отмечается, что 8 февраля Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с руководством Миссии USAID в Украине во главе с исполняющим обязанности директора Миссии Теодорой Делл.

Соглашение, подписанное сторонами, обеспечит дальнейшее развитие цифровой составляющей в управлении городом и позволит более оперативно и качественно предоставлять услуги населению.

"Сегодня мы начинаем еще один крупный совместный проект, объединяющий наши стремления в развитии местного самоуправления. Эффективного, независимого, инклюзивного и сервисного института, подотчетного сообществу. Подписание Соглашения о намерениях с Проектом USAID "ГОВЕРЛА" – это подтверждение наших стремлений к построению "Международного самоуправления и сотрудничества с надежным и успешным партнером, – отметил мэр столицы. "Первым шагом станет создание Аналитического портала Киева. Это обеспечит дальнейшее развитие цифровой составляющей в управлении городом. И позволит более эффективно, оперативно и качественно оказывать услуги населению. Сотрудничество в рамках этого Проекта открывает для Киева новые возможности для реализации других совместных инициатив. В частности, привлечение опыта экспертов USAID", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что в планах столичных властей и дальше развивать цифровые сервисы и приобщать граждан к определению приоритетов развития столицы, ведь Киев – город с открытой системой управления. Кличко подчеркнул, что благодаря внедрению цифровых решений в период острой фазы полномасштабного вторжения в Киевской области столица смогла быстро наладить основные процессы жизнеобеспечения города и безопасность ее жителей. Ибо даже в войну внедряла новые цифровые решения.

"Каждый житель столицы на своем смартфоне получал уведомления, которые, без преувеличения, могли спасти жизнь – об объявлении воздушной тревоги, о комендантском часе, об изменениях движения муниципального транспорта, о работе аптек, продуктовых магазинов и пунктов выдачи гуманитарной помощи, режиме работы городских служб", – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что столица продолжает цифровизировать публичные сервисы и расширять сеть городских информационных систем и баз данных, чтобы объединить в единую аналитическую систему большие объемы информации и данных. Городской власти Аналитический портал позволит в режиме реального времени оценивать ситуацию в любой сфере жизнедеятельности Киева. Оперативно решать проблемные вопросы развития общества на основе объективных и актуальных данных.

После войны в Украине и открытия доступа к Порталу жители столицы будут иметь еще один инструмент для удобного получения муниципальных услуг. А бизнес, доноры и международные партнеры смогут видеть потребности и перспективные сферы для инвестирования в восстановление и развитие Киева.

Мэр Киева поблагодарил партнеров из USAID за готовность делиться опытом, что способствует эффективному диалогу власти и громады и построению сильного демократического общества.

"Эта поддержка является свидетельством нашей преданности прозрачности, эффективности и устойчивому развитию городов. Флагманский проект USAID по децентрализации "ГОВЕРЛА" уже успешно работал с Львовской, Ривненской и Полтавской областными администрациями над разработкой и использованием аналитических порталов. Теперь и Киев укрепляет свою способность принимать решения для городского развития, готовности к чрезвычайным ситуациям и благосостоянию граждан", – подчеркнула исполняющая обязанности директора Миссии USAID в Украине Теодора Делл.