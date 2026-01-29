Киев подписал меморандум о сотрудничестве с ЮНИСЕФ по поддержке детей в условиях войны, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко подписал меморандум о сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Фонд много лет помогает детям в самых сложных жизненных ситуациях. Теперь присоединился к поддержке киевских детей, пострадавших от российской агрессии.

Об этом говорится на сайте Виталия Кличко.

"Сейчас Киев живет и функционирует в кризисной ситуации. Из-за массированных вражеских обстрелов в столице значительно повреждена критическая инфраструктура. У нас проблемы с подачей тепла и электроснабжением. И агрессор не прекращает этот геноцид украинского народа. Геноцид, направленный, в том числе и против наших детей! Конечно, во время таких кризисов страдают дети с инвалидностью и их семьи. Для них отсутствие света или тепла — это не только дискомфорт. Это и прекращение реабилитации, невозможность получить базовую помощь, а иногда – большая угроза здоровью", – отметил Кличко.

Он сообщил, что подписанный между столицей и ЮНИСЕФ меморандум предусматривает несколько важных направлений сотрудничества.

"В частности, обеспечение непрерывной работы учреждений социальной защиты, где дети получают реабилитационные и социальные услуги, благодаря альтернативным источникам питания. Также речь идет о поддержке детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей, которые воспитывается в альтернативных формах семейного воспитания. Отдельное направление – единовременная прямая денежная помощь для детей с инвалидностью (на первом этапе – I группы подгруппы А) в размере 6 500 грн на ребенка", – рассказал Кличко.

Мэр отметил, что в Киеве сегодня более 16 тысяч детей с инвалидностью, из них более 2 500 дети с инвалидностью I группы подгруппы А, и 2 300 детей-сирот.

"И наша задача – сделать так, чтобы они имели доступ к услугам и поддержке независимо от вызовов военного времени. Партнерство с ЮНИСЕФ — это реальная помощь, которую получат тысячи семей столицы", – подчеркнул Виталий Кличко.