Киев первым в Украине создал Департамент противодействия коррупции, – Кличко

Киев первым из городов Украины создал Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Специальная комиссия провела собеседования с претендентами на должность главы Департамента и уже определила победителя.

Теперь Киевсовет должен утвердить эту кандидатуру, а городской голова – назначить на должность. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев".

"Киев первым из городов Украины создал Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Была создана специальная комиссия, которая с середины октября проводила собеседования с претендентами, приславшими свои резюме. К участию, проанализировав документы, комиссия допустила 15 кандидатов. В финал вышли трое. "Комиссия определила победителя конкурса рейтинговым голосованием. Им стал Олег Тимошенко. Теперь Киевсовет должен утвердить кандидатуру, а я должен назначить на должность, - отметил мэр Киева. - Что касается деятельности Департамента, то это следует уже из ее названия. Это будет самостоятельный и функционально независимый" структурное подразделение КГГА", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Основные задачи Департамента утверждены решением Киевсовета. Это, в частности, оценка коррупционных рисков в деятельности КГГА. И, соответственно, подготовка мер и предложений по их устранению. Контроль соблюдения антикоррупционного законодательства. Своевременное выявление и урегулирование конфликтов интересов у работников структурных подразделений КГГА. Обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств.

Специалисты Департамента должны обеспечить подготовку антикоррупционной программы и принять участие в разработке городских целевых программ в сфере предотвращения коррупции.