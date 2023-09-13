Киев передал защитникам Украины дроны, тепловизоры и системы связи, – Кличко

Столица продолжает выделять средства из городского бюджета в помощь украинским защитникам. В прошлом году Киев выделил около миллиарда гривен. В этом году помощь увеличили до 5 млрд грн, а также находят дополнительные возможности и привлекают и передают необходимое бойцам на фронте.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире радио "Армия FM".

"К нам часто обращаются командиры разных подразделений за помощью, и мы не отказываем никому. Помогаем чем можем. В прошлом году Киев выделил почти миллиард гривен. В этом году помощь увеличили до 5 млрд", – подчеркнул Виталий Кличко.

Глава столицы отметил, что город передает бойцам на передовую автомобили, дроны, системы Starlink, шлемы, бронежилеты, генераторы, аптечки, продукты питания и средства гигиены. Выделяет средств на ремонт техники. И столица продолжает увеличивать помощь нашим защитникам.