Киев передал военным на фронт еще 800 FPV-дронов

Мэр Киева Виталий Кличко от громады столицы передал защитникам на самые горячие направления фронта очередную партию крайне необходимой помощи – еще 800 FPV-дронов различных типов.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"В частности, по 400 БпЛА поехали к бойцам 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Вооруженных сил Украины", – рассказал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в среду, 16 июля, столица передала 3 000 дронов различных типов военным нескольких бригад 12-го армейского корпуса ВСУ.

Он напомнил, что всего за первые полгода от громады бойцам различных бригад город отправил на передовую, в частности, более 30 000 БпЛА различных типов. На поддержку армии в этом году Киевсовет направил уже 6 млрд грн.

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Мэр Киева отметил, что столица и в дальнейшем продолжит помогать всем нашим военным, которые защищают государство.