Киев передал 25-й бригаде Нацгвардии 500 цифровых зенитных FPV-дронов. Фото

Нацгвардейцы получат от общества Киева новую партию важной техники, которая поможет сбивать воздушные цели.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Бойцам 25-й бригады Нацгвардии Украины передал на фронт 500 цифровых зенитных FPV-дронов и 8 установок управления к ним, которые помогут военным сбивать воздушные цели. А также на фронт отправились несколько десятков систем РЭБ", – написал Кличко.

Также мэр столицы сообщил, что 241 бригада Терробороны Киева получила 2 000 мультироторных систем (FPV-дронов).

"С начала года из городского бюджета 25-й бригаде НГУ столица выделила 30 млн грн. 241-й бригаде ТРО - 200 млн грн. Общество Киева и дальше будет помогать нашим защитникам", – отметил Кличко.