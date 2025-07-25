Киев отправил бойцам на фронт еще более тысячи дронов. Фото

Защитники Украины на самых горячих направлениях фронта получат новую партию помощи от громады Киева. Город передал на фронт еще более 1000 дронов.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев получили еще 900 FPV-дронов различных типов. В этом году бойцам 72-й Киев уже передал вместе с сегодняшними 3100 БпЛА", – написал Кличко.

Мэр столицы отметил, что с начала 2025 года из городского бюджета 72-й бригаде выделили 95 млн грн, которые были использованы на оснащение бойцов и насущные потребности.

"110 дронов на оптоволокне поехали на передовую к бойцам 3-го отдельного Полка ССО имени князя Святослава Храброго. На запрос Полка столица направила на оснащение почти 5,5 млн грн", – отметил Кличко.

Мэр напомнил, что всего за первые полгода от громады бойцам различных бригад город отправил более 30 000 БпЛА различных типов. На поддержку защитников в этом году Киевсовет направил уже 6 млрд грн.