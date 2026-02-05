Киев организовал места для временного перемещения киевлян социально уязвимых категорий из-за отсутствия тепла и света, – Кличко

В одном из бывших городских санаториев организовано 60 мест для временного перемещения киевлян социально уязвимых категорий, в чьих домах из-за обстрелов отсутствуют тепло и электричество.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

"Столица развернула в одном из бывших городских санаториев места для временного перемещения киевлян социально уязвимых категорий, в чьих домах из-за обстрелов отсутствуют тепло- и электроснабжение. В заведении обустроили 60 мест для киевлян. И в случае необходимости готовы увеличить их вдвое", – написал Кличко

По его словам, в здании есть тепло и свет. Рядом с жителями круглосуточно находятся социальные работники Киевского городского территориального центра, которые помогают с бытом, уходом и сопровождением.

"Также в городе действует возможность временного переселения одиноких людей старшего возраста в гериатрические пансионаты. Если знаете кого-то, кому нужна такая помощь, обращайтесь в районные территориальные центры или в Киевский городской терцентр по телефону: 044 450 91 66", – добавил Кличко.

Он отметил, что социальные работники предлагают временное перемещение всем людям старшего возраста, которые находятся на учете и под их сопровождением.