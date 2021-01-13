Киев обратился к властям разрешить учебу в школе во время локдауна

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с предложением разрешить во время локдауна обучение в младшей школе.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, отметив, что столичные школы после каникул начали дистанционное обучение.

"Если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа. Поскольку пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается. И дистанционное обучение для учеников младших классов – неэффективное", – подчеркнул мэр.

Он отметил, что возвращение в школы учеников первых-четвертых классов улучшит процесс обучения, позволит их родителям спокойно работать.

"Надеюсь, правительство прислушивается и примет взвешенное и логичное решение", – отметил Кличко.

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