Киев накрыл едкий дым от пожаров: что делать и когда ждать улучшения погоды

Утром в пятницу, 20 сентября, Киев накрыл едкий дым. Причина – горящие торфяники и сухая трава возле столицы. Специалисты говорят, что подобные явления могут нас накрывать до самых заморозков, если не будет дождей.

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Дым тянет и из зоны боевых действий

Рано утром столицу накрыл едкий дым. Киевляне делились фотографиями серого неба и тумана, из-за которого видимость была ограничена. Также жители столицы писали в соцсетях, что от дыма болит голова и першит в горле.

"Проснулись от того, что уже даже в комнате было серо от дыма, запах ужасный, дышать просто нечем. Позакрывали окна, включили вытяжки. Выглянули в окно, а там серый туман, видимо, снова под Киевом торфяники горят или траву жгут", – пожаловался житель Киева Евгений.

К обеду дым рассеялся, однако это не последний "туман" нынешней осенью.

"Это дым от пожаров, ликвидация которых происходит в Киевской, Сумской, Черниговской областях. Северо-восточным ветром дым распространяется и на территорию Киева. Сейчас маловетреная погода и область повышенного давления, так оно никуда не выдувается и находится над Киевом", – рассказала OBOZ.UA начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, перенос дыма может быть даже из Сумской области, где сейчас идут боевые действия и пожарные не могут тушить огонь. Когда был восточный ветер, то дым не так ощущался в воздухе, а вот ветер с северо-востока сильно несет дым.

Вчера днем еще был ветер, и за ночь дым натянуло на территорию Киева. Теперь он стоит, поскольку погода безветренная. Как только скорость ветра увеличится до 5-15 м/с, то дым выдует.

"В ближайшие три дня ситуация сильно не изменится. Мы остаемся в поле повышенного давления, и погода стоит маловетреная", – поясняет Наталья Голеня.

Синоптик Наталья Диденко добавляет, что над территорией Украины сейчас находится антициклон "Серкан", поэтому повсюду будет тепло и сухо, а также безветренно, дожди маловероятны. Ближайшая дата, когда в Украине могут быть осадки, – 27-28 сентября.

Пожары на торфяниках стали привычными

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций говорят, что сейчас центры пожаров в экосистеме находятся в Черниговской, Киевской и Сумской областях.

"В Киевской области сейчас горят торфяники, примерно на территории в 1,9 га, в районе Вышгорода. Больше возле Киева загораний нет. До этого были лесные пожары. В атмосфере много дыма, это в последние годы уже природное явление. Очень жарко днем и прохладно ночью, дым накапливается в верхних слоях атмосферы, а потом опускается", – говорит спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Эколог Владимир Борейко также отмечает, что пожары на торфяниках стали для Украины уже сезонным явлением.

"Когда несколько месяцев нет дождей, то трава становится сухой, как порох, и начинает гореть. Как раз горит стерня, потом торфяники, лес. В Киеве дым может тянуть с Броваров и Борисполя, как раз за ночь он доходит до столицы", – отмечает Борейко.

По его словам, в воздухе из-за этого превышение показателей пыли, сажи, CO2. Эколог считает, что с наступлением заморозков пожары прекратятся, но это уже будет в октябре.

Чем опасны эти явления?

"Это плохо для людей с заболеваниями дыхательных путей – бронхитами, астмой, хроническими синуситами. А также для аллергиков, поскольку на частичках копоти находится пыльца растений, которая и вызывает аллергию. К тому же из-за дыма уменьшается количество кислорода, в столице и так его недостаточно из-за выхлопных газов, а тут еще пожары", – поясняет семейный доктор Рита Гофман.

Она советует закрывать окна во время смога либо завешивать их влажными занавесками. Кроме этого, аллергикам полезны солевые промывания носоглотки. Людям с проблемами дыхательных путей лучше поменьше выходить на улицу. Также всем советуют пить побольше воды.

Улучшения ситуации стоит ждать не ранее 27-28 сентября.