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Киев накрыл едкий дым от пожаров: что делать и когда ждать улучшения погоды

Марина Петик
Кияни
3 минуты
705
Киев накрыл едкий дым от пожаров: что делать и когда ждать улучшения погоды

Утром в пятницу, 20 сентября, Киев накрыл едкий дым. Причина – горящие торфяники и сухая трава возле столицы. Специалисты говорят, что подобные явления могут нас накрывать до самых заморозков, если не будет дождей.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Дым тянет и из зоны боевых действий

Рано утром столицу накрыл едкий дым. Киевляне делились фотографиями серого неба и тумана, из-за которого видимость была ограничена. Также жители столицы писали в соцсетях, что от дыма болит голова и першит в горле.

"Проснулись от того, что уже даже в комнате было серо от дыма, запах ужасный, дышать просто нечем. Позакрывали окна, включили вытяжки. Выглянули в окно, а там серый туман, видимо, снова под Киевом торфяники горят или траву жгут", – пожаловался житель Киева Евгений.

Киев накрыл едкий дым от пожаров: что делать и когда ждать улучшения погоды

К обеду дым рассеялся, однако это не последний "туман" нынешней осенью.

"Это дым от пожаров, ликвидация которых происходит в Киевской, Сумской, Черниговской областях. Северо-восточным ветром дым распространяется и на территорию Киева. Сейчас маловетреная погода и область повышенного давления, так оно никуда не выдувается и находится над Киевом", – рассказала OBOZ.UA начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Киев накрыл едкий дым от пожаров: что делать и когда ждать улучшения погоды

По ее словам, перенос дыма может быть даже из Сумской области, где сейчас идут боевые действия и пожарные не могут тушить огонь. Когда был восточный ветер, то дым не так ощущался в воздухе, а вот ветер с северо-востока сильно несет дым.

Вчера днем еще был ветер, и за ночь дым натянуло на территорию Киева. Теперь он стоит, поскольку погода безветренная. Как только скорость ветра увеличится до 5-15 м/с, то дым выдует.

Киев накрыл едкий дым от пожаров: что делать и когда ждать улучшения погоды

"В ближайшие три дня ситуация сильно не изменится. Мы остаемся в поле повышенного давления, и погода стоит маловетреная", – поясняет Наталья Голеня.

Синоптик Наталья Диденко добавляет, что над территорией Украины сейчас находится антициклон "Серкан", поэтому повсюду будет тепло и сухо, а также безветренно, дожди маловероятны. Ближайшая дата, когда в Украине могут быть осадки, – 27-28 сентября.

Пожары на торфяниках стали привычными

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций говорят, что сейчас центры пожаров в экосистеме находятся в Черниговской, Киевской и Сумской областях.

"В Киевской области сейчас горят торфяники, примерно на территории в 1,9 га, в районе Вышгорода. Больше возле Киева загораний нет. До этого были лесные пожары. В атмосфере много дыма, это в последние годы уже природное явление. Очень жарко днем и прохладно ночью, дым накапливается в верхних слоях атмосферы, а потом опускается", – говорит спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Эколог Владимир Борейко также отмечает, что пожары на торфяниках стали для Украины уже сезонным явлением.

Киев накрыл едкий дым от пожаров: что делать и когда ждать улучшения погоды

"Когда несколько месяцев нет дождей, то трава становится сухой, как порох, и начинает гореть. Как раз горит стерня, потом торфяники, лес. В Киеве дым может тянуть с Броваров и Борисполя, как раз за ночь он доходит до столицы", – отмечает Борейко.

По его словам, в воздухе из-за этого превышение показателей пыли, сажи, CO2. Эколог считает, что с наступлением заморозков пожары прекратятся, но это уже будет в октябре.

Чем опасны эти явления?

"Это плохо для людей с заболеваниями дыхательных путей – бронхитами, астмой, хроническими синуситами. А также для аллергиков, поскольку на частичках копоти находится пыльца растений, которая и вызывает аллергию. К тому же из-за дыма уменьшается количество кислорода, в столице и так его недостаточно из-за выхлопных газов, а тут еще пожары", – поясняет семейный доктор Рита Гофман.

Она советует закрывать окна во время смога либо завешивать их влажными занавесками. Кроме этого, аллергикам полезны солевые промывания носоглотки. Людям с проблемами дыхательных путей лучше поменьше выходить на улицу. Также всем советуют пить побольше воды.

Улучшения ситуации стоит ждать не ранее 27-28 сентября.