''Киев может затопить'': в Укргидрометцентре отреагировали на взбудораживший сеть фейк

В Гидрометцентре заверили, что отреагировали на тревожные сообщения об угрозе затопления Киева в ближайшие несколько дней. Эта информация 28 января с молниеносной скоростью распространяется в соцсетях и Telegram-каналах.

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Метеорологи заверили: никакой угрозы затопления и других негативных последствий от наводнения на Черниговщине и указали на "проколы" тех, кто стремится запугать людей. Обращение к киевлянам по поводу фейковых заявлений о затоплении столицы появилось на официальном канале Укргидрометцентра.

Украинские метеорологи опубликовали скриншоты с пугающими сообщениями о вероятном стихийном затоплении Киева в период с 27 по 30 января. Авторы сообщения - иногда со ссылкой на Укргидрометцентр, - связывают эту "угрозу" с подтоплениями на Черниговщине.

"Сегодня в соцсетях и Telegram-каналах распространяется информация, что столицу может затопить. Уверяем ВАС, сейчас для Киева нет угрозы негативных последствий и затопления. Наши специалисты, гидрологи, ситуацию контролируют, в случае изменения – будут выпущены соответствующие предупреждения", – отметили в Укргидрометцентре.

Чтобы спокойно спать и не переживать из-за несуществующих угроз из анонимных "вбросов", специалисты Укргидрометцентра предлагают следить за новостями и прогнозами на их официальном сайте. И не реагировать на сообщения, авторы которых допускают грубые ошибки, только подтверждающие некомпетентность тех, кто их писал.

"Для справки: ситуацию с состоянием водных объектов отслеживают гидрологи, а не метеорологи. Перед тем, как писать информацию, ознакомьтесь с материалом и не запугивайте граждан", - обратились специалисты Укргидрометцентра к "знатокам" региональных подтоплений из анонимных пабликов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз на февраль. Последний месяц этой зимы, по прогнозу метеорологов, будет теплее обычного. Среднемесячная температура воздуха превысит норму на 1,5-2 градуса и будет колебаться в пределах -3+2.