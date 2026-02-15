Киев и область засыпает снегом: ограничено движение грузовиков, водителей предупредили об опасности. Фото и видео

Вечером в воскресенье, 15 февраля, Киев и область начало засыпать снегом. Из-за сложных погодных условий с 22:00 введено ограничение въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в столицу.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации. В период непогоды киевлян призвали пользоваться общественным транспортом вместо собственных авто. Это поможет избежать пробок и ускорит работу коммунальных служб и спецтехники.

Водителей попросили соблюдать правила парковки и не оставлять авто на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике. В случае необходимости неправильно припаркованные авто будут эвакуировать.

А пешеходов призвали быть внимательными: осторожно двигаться по тротуарам и переходить дорогу только в определенных местах.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что с первых часов непогоды дорожные службы работают в усиленном режиме. На автодорогах области задействована спецтехника по расчистке снега, проводится активная обработка дорожного покрытия противогололедными материалами.

"Делаем все необходимое, чтобы обеспечить проезд по основным маршрутам и не допустить осложнения движения", – написал Калашник.

Он также отметил, что из-за ограничения движения большегрузного и крупногабаритного транспорта много грузовиков останавливаются на подъездах и дорогах области. В ОВА попросили водителей ответственно относиться к парковке и остановкам вдоль автодорог.

"Также призываю жителей области завтра в первой половине дня, по возможности, пользоваться общественным транспортом, воздержаться от поездок на собственных авто без необходимости. Сложные погодные условия, интенсивный снегопад и гололедица существенно затрудняют движение. Берегите себя и будьте внимательны на дорогах", – отметил глава ОВА.

Мэр столицы Виталий Кличко написал, что в Киеве будет идти снег почти до утра. Он сообщил, что техника КК "Киевавтодор" выехала на улицы города вечером, до начала осадков, чтобы заблаговременно начать обработку дорог противогололедными средствами.

А когда начался снегопад, колонны техники поехали убирать сначала основные магистрали, мосты и путепроводы, спуски и подъемы. Далее – улицы и проезды. Они будут работать всю ночь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в начале недели ожидается резкая смена погодных условий и температурные контрасты. Синоптики предупреждают о сильных осадках, метели и штормовом ветре в ряде регионов.

